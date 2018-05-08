23:22 08 мая 2018 0

Самой сложной задачей станет вхождение России в пятерку сильнейших экономик мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Майский указ президента РФ Владимира Путина, который многие называют суперуказом, носит «прорывной и, по-хорошему, амбициозный характер», заявил в разговоре с «URA.RU» директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев. Политолог рассказал, что самой сложной задачей является вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира.

«Мы понимаем, что другие страны не стоят на месте. Они развиваются. Тот же Китай, Индия развиваются очень активно. Это амбициозная задача, очень непростая», — считает эксперт. Однако, по его мнению, внутренние цели «понятны и, несомненно, достижимы». «Это понятно каждому человеку: жилье, городская среда, экология, автомобильные дороги. Там очень четкие, простые вещи, четко ориентированные на конкретные нужды населения. Вот, например, увеличение количества фельдшерских пунктов в населенных пунктах — это четкие и понятные вещи», — говорит он, сверяясь с текстом указа.

Григорьев отметил, что главное отличие этого документа от «майских указов» 2012 года в том, что он носит ярко выраженный стратегический характер. «Задачи, которые ставятся в указе, носят практический характер — хорошо понятный, ясный, выраженный в цифрах, которые легко проверить. Он коррелирует с первой частью послания Федеральному Собранию и тем, что президент говорил во время избирательной кампании.

Список вице-премьеров, представленный накануне премьер-министром Дмитрием Медведевым, говорит о том, что кандидатуры подбирались с расчетом на исполнение задач президента, уверен политолог. «Дальнейшие назначения, которые будут происходить, будут находиться в русле этих указов. Они будут иметь соответствующие задачи. В этом есть очень разумная логика». Он отмечает, что в документе нет подробностей и инструментов для решения задач: этим займутся профильные лица в правительстве.

Текст «майских указов» был опубликован вчера, 7 мая, после того, как президент вступил в должность. В 19-страничном документе нашло отражение огромное количество тем и вопросов: от дошкольного развития детей до нюансов при работе по формированию бюджета. Полный текст был опубликован на портале правовой информации. Среди наиболее амбициозных целей: сокращение количества бедных в два раза, увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, обеспечение условий для непрерывного обучения взрослого населения страны и вхождение в пятерку лучших мировых экономик. Все цели поставлены до 2024 года — времени, когда истечет президентский срок Владимира Путина.