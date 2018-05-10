Уроженка Еманжелинска Челябинской области Ирина Шейк привела в восторг фанатов, появившись на публике в платье с глубоким вырезом. Фотографию, сделанную на красной дорожке на балу в Институте костюма Met Gala в Нью-Йорке, модель опубликовала в Instagram.
Шейк выбрала для торжественного мероприятия черное платье с пышным подолом и туфли в цвет наряда. Подчеркнула образ модель собранными в пучок волосами, красной помадой и украшениями. Внимание подписчиков привлекло платье с красивым декольте. «Платье — очень», «Платье изумительно», «Элегантная женщина», «Шикарна как всегда», «Сногсшибательна», «Черный тебе так идет», «Хочу такое платье» — прокомментировали фотографию поклонники.
Однако не все оценили внешний вид модели, особенно укладку волос. «Что за небрежная прическа?», «Фигасе ракурс на последнем фото», «Последняя фотка убила. И дулька эта на голове», «Шедевр волосяной» — высказались критики.
Ранее на этом мероприятии Ирина Шейк предстала перед публикой в золотом платье, украшенном перьями, компанию ей составил голливудский актер Брэдли Купер. Как писало «URA.RU», снимки уральской модели набрали тысячи восторженных комментариев.