{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
12:20  10 мая 2018 0

Ирина Шейк покорила фанатов глубоким декольте. ФОТО

Модель продемонстрировала образ на красной дорожке в Нью-ЙоркеФото: Ирина Шейк, Instagram

Уроженка Еманжелинска Челябинской области Ирина Шейк привела в восторг фанатов, появившись на публике в платье с глубоким вырезом. Фотографию, сделанную на красной дорожке на балу в Институте костюма Met Gala в Нью-Йорке, модель опубликовала в Instagram.

Шейк выбрала для торжественного мероприятия черное платье с пышным подолом и туфли в цвет наряда. Подчеркнула образ модель собранными в пучок волосами, красной помадой и украшениями. Внимание подписчиков привлекло платье с красивым декольте. «Платье — очень», «Платье изумительно», «Элегантная женщина», «Шикарна как всегда», «Сногсшибательна», «Черный тебе так идет», «Хочу такое платье» — прокомментировали фотографию поклонники.

Однако не все оценили внешний вид модели, особенно укладку волос. «Что за небрежная прическа?», «Фигасе ракурс на последнем фото», «Последняя фотка убила. И дулька эта на голове», «Шедевр волосяной» — высказались критики.

Ранее на этом мероприятии Ирина Шейк предстала перед публикой в золотом платье, украшенном перьями, компанию ей составил голливудский актер Брэдли Купер. Как писало «URA.RU», снимки уральской модели набрали тысячи восторженных комментариев.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров