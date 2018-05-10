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Главные новости Тюменской области
14:15  10 мая 2018 0

В новом музее семьи Романовых в Тобольске нашли нарушения на сотни тысяч рублей

Открытие дома-музея Романовых. Тобольск , дом-музей романовых, музей царской семьи
Здание так спешили отремонтировать к 26 апреля, что вместо паркета уложили доскиФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Широко разрекламированный музей семьи Романовых в Тобольске попал в материалы Счетной палаты. При ремонте памятника культуры федерального значения были оплачены невыполненные работы, паркет строители подменили досками, а сам ремонт подорожал больше чем на полмиллиона.

Вопрос о проверке расходования 142,3 миллиона рублей, выделенных на сохранение памятника в Тобольске, на заседании комитета областной думы поднял депутат от ЛДПР Денис Садовников. По словам председателя Счетной палаты региона Дмитрия Огородникова, проверяющие нашли нарушения примерно по десяти позициям. «Это в основном незначительные нарушения, кроме одного, — заявил Огородников. — Это установка паркета, она и дала сумму [нарушений], это в пределах 700 тысяч рублей». Как выяснилось, строители должны были уложить паркет в тамбуре между лестничными пролетами первого и второго этажа. Фактически же там оказались доски.

«Нарушения были выявлены в момент работ или когда работы уже были приняты?» — поинтересовался Садовников. «В момент проведения проверки Счетной палатой», — уклончиво ответил Огородников. «А Счетная палата проводила проверку, когда уже акты были подписаны и работы были сданы, или до того, как работы были сданы?» — не отступал депутат. «Я понимаю содержание вопроса и могу сказать, что сейчас готовятся минусовые акты», — заявил глава надзорного ведомства, пояснив, что сейчас недочеты находятся в процессе устранения.

Согласно документам, предоставленным депутатам, Счетная палата обнаружила также, что в контракте была неверно определена стоимость оборудования — авторы контракта применили индекс удорожания 7,36, а не 2,43, как было рекомендовано главным управлением строительства области. Кроме того, в сфере культуры нарушения были выявлены в тратах бюджетных средств на ремонт театра в Ишиме. Там также были приняты и оплачены фактически не выполненные работы, а указанное в контракте оборудование заменено другим.

Музей царской семьи с помпой открылся в здании Дома губернатора в Тобольске 26 апреля. Здесь императорская семья провела несколько месяцев перед отправкой в Екатеринбург — Романовы покинули Тобольск 26 апреля 1918 года. Специально для музея здание было освобождено и отреставрировано: последние годы там размещалась администрация Тобольского района.

Надежда Карташова
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