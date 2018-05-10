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10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
07 мая 2018
14:49  10 мая 2018 0

Зауральские аграрии надеются разбогатеть на поставках в Китай и Монголию

ТЦ РИО, Метрополис. Курган, мука, бакалея
На Восток уже готовы отправить 50 тысяч тонн мукиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье обсуждают, как новый указ, подписанный президентом Владимиром Путиным 7 мая, скажется на развитии аграрного сектора региона. Согласно этому документу, Курганская область включена в перечень регионов — экспортеров продовольственной продукции в Китай, Монголию и страны Средней Азии, для которых предусмотрено субсидирование части затрат на транспортировку из федерального бюджета.

«Это важный шаг на пути поисков новых рынков сбыта для наших сельхозтоваропроизводителей», — говорит директор зауральского департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин. Впрочем, насколько быстро удастся извлечь выгоду из предоставленных возможностей, еще сложно прогнозировать. Сейчас зауральские аграрии пользуются еще одной федеральной льготой — могут бесплатно перевозить зерно по железной дороге. Однако из-за жесткого дефицита вагонов с начала года вывезено только около 70 тысяч тонн при общем объеме квоты в 300 тысяч тонн (всего в Зауралье выращено в 2017 году более 2 млн тонн зерна).

Совещание у губернатора Алексея Кокорина. Курган, пугин сергей
Сергей Пугин считает, что это хорошая возможность для зауральских аграриев
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Государство дает нам удочку, а как поймать на нее рыбу — это уже наша забота. Нужна большая системная работа, чтобы наладить торговые связи», — отметил депутат областной думы Олег Колташов. В департаменте АПК прогнозируют, что Курганская область уже в ближайшее время сможет экспортировать муку, мясные консервы и масло.

Первый заместитель директора департамента АПК Юрий Михеев уточнил, что субсидировать будут до 50% от стоимости транспортировки, причем не только по РЖД. Он подчеркнул, что новые льготы касаются не зерна, а переработанной продукции. «Мы надеемся, что это будут в первую очередь мука и растительное масло», — отметил Михеев. Так, по предварительным оценкам, на экспорт на Восток могут отправиться до 50 тысяч тонн зауральской муки.

Татьяна Жаткина
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