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10 мая 2018
17:33  10 мая 2018 3

Медведев раскрыл задачи нового «майского указа»

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
«Цели нового правительства намного сложнее предыдущих»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Формирование нового правительства России
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев перечислил задачи, поставленные перед правительством, и назвал их беспрецедентными по сложности и масштабу. Глава правительства заявил, что на их реализацию дано ограниченное время.

В ходе совещания по вопросу реализации нового майского указа президента России Владимира Путина Дмитрий Медведев сравнил цели прошлого и нового сроков, назвав действующие более сложными. Главной задачей премьер-министр России назвал рост экономики до уровня «пятерки крупнейших экономик мира».

Также среди целей майского указа Медведев выделил повышение продолжительности и уровня жизни россиян. «А это значит — хорошая медицина, комфортная среда, хорошая экология и стабильные доходы», — цитирует Life слова главы правительства. Медведев подчеркнул, что деньги на реализацию майского указа непременно должны быть найдены. За эффективностью расходов должно проследить Министерство финансов.

Напомним, что после инаугурации президент России Владимир Путин подписал новый майский указ. Расходы на его реализацию, по мнению премьер-министра Медведева, составят не менее восьми триллионов рублей.

Павел Маркуш
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