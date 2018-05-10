С «Первого канала» уходит ведущий, рассказавший о «золотых фаллосах» Грудинина

18:02 10 мая 2018 0

Кирилл Клейменов покинул программу «Время» ФОТО: Wikipedia

Руководитель информационной службы «Первого канала» Кирилл Клейменов оставил место ведущего новостной программы «Время». В завершении выпуска от 8 мая он попрощался со зрителями, отметив, что новым форматом (с его участием) руководство «Первого» попыталось развлечь россиян.

«Вот и наступило время прощаться. И не до завтра. Впрочем, возможно, что и не навсегда», — обратился к зрителям Клейменов. По словам ведущего, его участие в главной новостной программе «Первого канала» изначально было ограниченно временными рамками. Телеведущий убежден, что «Время» нового образца завершает свою работу в подходящий момент — не успев надоесть телезрителям. «Нет ничего более занудного, чем затянувшееся развлечение», — заметил он.

Напомним, что с февраля 2018 года программа «Время» выходила в новом формате. На место Екатерины Андреевой, занимавшей должность ведущей на протяжении многих лет, пришел Клейменов, до этого крайне редко появлявшийся в кадре. Своей манерой общения с аудиторией Клейменов многим напомнил своего коллегу с «России-1» Дмитрия Киселева — ведущий активно перемещался по студии, много жестикулировал и не стеснялся в выражениях.

Так, его высказывание о россиянах, живущих веселее, но меньше европейцев, наделало много шума в российских СМИ. А после сюжета о «золотых фаллосах» кандидата в президенты РФ Павла Грудинина на место Клейменова руководство «Первого» временно вернуло Андрееву. «Жрицы в полнолуние занимались специальными, ну, вы понимаете, практиками золотыми слитками определенной формы. И вот интересно в этой связи, какой формы слитки на швейцарском счете Грудинина?» — заявил в эфире Клейменов.