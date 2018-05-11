Суд обозначил свою позицию по уголовному делу врага Новикова

11:14 11 мая 2018 4

Зиля Булатова предстанет перед судом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд не стал прекращать уголовное дело, возбужденное против главного врага барда Александра Новикова — председателя жилищного кооператива «Бухта Квинс» Зили Булатовой. Такое решение приняла сегодня апелляционная инстанция облсуда, передает корреспондент «URA.RU». Напомним, что из-за махинаций со средствами пайщиков кооператива сейчас расследуется дело в отношении самого Новикова, а также его друга и компаньона, экс-замминистра свердловского правительства Михаила Шилиманова.

«Решение районного суда оставить в силе жалобу адвоката Булатовой — без удовлетворения», — провозгласила судья Елена Ишкина. Таким образом, уголовное дело Зили Булатовой будет продолжено и, вероятнее всего, дойдет до суда. Ее адвокат Сергей Девятых заявил журналистам после судебного заседания, что был бы рад оспорить и решение апелляции, но уже не успевает. «Мы уже на стадии ознакомления с делом», — пояснил он журналистам.

Как ранее сообщало «URA.RU», на Зилю Булатову (именно она поднимала пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» на митинги и пикеты против певца и способствовала возбуждению уголовного дела в отношении него) завели дело по статье 315 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение приговора или решения суда». Заявление на нее в сентябре 2017 года написал друг Новикова Михаил Шилиманов. «Он обвинял меня в том, что я не перечисляю деньги тем, кто еще несколько лет назад вышел из кооператива по решению суда, — рассказывала Зиля. — У меня таковых три человека, кооператив должен был выплатить им паи, но денег у кооператива нет».

По словам Булатовой, все средства от пайщиков были переданы Новикову и Шилиманову, но, даже если бы на счете были деньги, выплатить их людям не получилось бы, так как счет ПЖСК арестован. Но, главное, сроки давности по этим событиям давно прошли — именно поэтому адвокат Булатовой и оспаривал само решение о возбуждении дела, считая его незаконным. «Все это делается исключительно для того, чтобы оказать на нее (Булатову) давление, — заявил сегодня адвокат Девятых. — Дело дойдет до суда и нервы ей еще помотают, но мы надеемся, что оно будет прекращено в суде первой инстанции».

Александр Новиков считает своими врагами также бывшего директора «Бухты Квинс» Ларису Ассонову (которая дала на него и Шилиманова показания), правозащитника и экс-члена ОНК Дмитрия Рожина и Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области. Год назад, став фигурантом уголовного дела, Новиков заявил, что достроить дома в «Бухте Квинс» мешают именно эти «сволочи».