Шнуров создал образ «героя нашего времени»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о современном герое России. Ироничные строки музыкант опубликовал в своем instagram-аккаунте.
По мнению Шнурова, настоящий «герой нашего времени» имеет узкий кругозор, думает лишь о сериалах «про ментов», постоянно обижается на чужие слова и вмешивается в дела других. «Сейчас таких, как он, процентов сорок. Но скоро будет где-то шестьдесят. Тогда сойдет весь гомосятский морок и наши дети счастия вкусят», — заключил музыкант.
Подписчики музыканта оценили его иронию. «Серег, все было бы смешно, если б не было так грустно, ведь это так и есть. Что делать? За державу обидно…» — прокомментировал пост пользователь evgen.savch. «Не в бровь, а в глаз», — отметила natabeeheppy. «Респект за правду», — написал serdiuk8849. «Ты, Серега, как всегда, пожалуй, прав», — заключила elenaborovskayaaa.
Ранее музыкант в Международный женский день пожаловался на домашнее насилие. Шнуров в стихах написал, что «в сказочной России чаще бабы лупят мужиков», в качестве примера рассказав историю о конфликте семейной пары.
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Не человек, а чистая забота. Ему везде мешают пидарасы. Всегда заденут именно его-то, Слова чьи-то, мысли, выкрутасы. Напишет он от имени народа, За веру, за мораль и за детей. Такая суть, природа и порода, Что крышка чайника, чуть-что летит с петель. Всё закрутить и упростить до гайки! Себе - машину, бабе - сапоги. На пиво и шашлык поставит лайк и Скажет, - ну хоть что-то без пурги. Он за нормальность, ту что в сериалах, Нам проповедуют который год менты. О сирых он заботится и малых, И бьется в комментариях инсты. Он наш Герой реальный, современный. Творит добро, где может, не спеша. Его ты встретишь возле пельменной, Или у в хода в сказочный Ашан. Он как атлант. Подпер наш мир колонной. И не даёт упасть он небу вниз. Мы без него б катились по наклонной, А с ним всё будет просто заебись. Сейчас таких как он процентов сорок, Но скоро будет где-то шестьдесят. Тогда сойдёт весь гомосятский морок, И наши дети счастия вкусят.