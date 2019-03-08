Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стих о домашнем насилии. Он опубликовал сочинение в Международный женский день на своей странице в Instagram.
«Хоть кого спроси, но в сказочной России чаще бабы лупят мужиков», — заявил Шнуров. Он приводит в пример историю с «худым», пьющим и «не похожим на джентльмена» Кольшей, который лежал «котлетой отбивной», потому что «избит по пьянке был женой». Шнуров сравнивает конфликт супругов с битвами героев мифов Париса и Ахиллеса, Голиафа и Давида. «И поэтому, хоть пол у баб и слабый, но не слаб кулак, суровы лица. С праздником поздравь ее Бой Бабы, чтобы не валяться по больницам», — говорит в заключении музыкант.
Ранее в соцсетях Шнуров высмеял траты мужчин к 8 Марта. К посту лидер «Ленинграда» прикрепил снимок с праздничной датой, выложенной купюрами, напоминает агентство Nation News.
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О домашнем, так сказать, насилии. Здесь расклад попрежнему таков; Хоть кого спроси, но в сказочной России, Чаще бабы лупят мужиков. Мне надысь пришлось заехать к Кольше, Он избит по пьянке был женой, Потому живут здесь бабы дольше, Что мужик лежит котлетой отбивной. Кольша не похож на джентельмена, Он худой, а в его бабе центнер веса. Отмудохала она его отменно, Как Парис при Трое Ахиллеса. А скорей, как Голиаф Давида. Пропаганду развела потом и хай, На весь двор орет теперь, для вида,- С корешами больше не бухай. И поэтому, хоть пол у баб и слабый, Но не слаб кулак, суровы лица. С праздником поздравь её Бой Бабы, Чтобы не валяться по больницам.