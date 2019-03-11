Официальные службы пока воздерживаются от комментариев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Записку о бомбе, из-за которой якобы экстренно приземлился в Баку самолет «Уральских авиалиний», нашли в туалете аэробуса. Затем информацию о взрывном устройстве передали пилотам, которые и приняли решение о прекращении полета, сообщают СМИ.

В российском посольстве в Азербайджанской Республике заявили, что информация о самолете проверяется, пишет телеканал 360. На данный момент уже появилось видео, как пассажиров выводят из лайнера. Вокруг видно сотрудников экстренных служб.

Между тем в справочной международного аэропорта Баку «URA.RU» ответили, что не владеют никакой информацией об экстренном приземлении самолета.

Напомним, авиалайнер «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Бахрейна в Москву, но прекратил полет на половине пути. Официальная причина пока не названа — в пресс-службе авиакомпании пообещали дать ответ позднее.