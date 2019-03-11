Задержан мужчина, сообщивший о минировании самолета «Уральских авиалиний»

Экипаж запросил посадку из-за записки о бомбе на борту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержан пассажир самолета «Уральских авиалиний», сообщивший о записке, в которой говорилось о заложенном взрывном устройстве. По данным СМИ, сейчас с мужчиной проводится беседа, бомба не обнаружена.

«Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан, с ним проводится беседа», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Этот же источник сообщил, что при проверке на борту никаких опасных предметов найдено не было.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что полет лайнера, следовавшего рейсом из Бахрейна в Домодедово (Москва) пришлось прервать. Один из пассажиров обнаружил в туалете записку, в которой сообщалось о заложенном на борту взрывном устройстве. Экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту — им оказался Баку (Азербайджан).