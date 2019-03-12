Владимир Сысоев (в центре) на пресс-конференции в Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Место Владимира Сысоева, назначенного замгубернатора Тюменской области, в Госдуме займет член ЛДПР, работающий на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Такое предположение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал депутат фракции в тюменской облдуме Артем Зайцев.

«Высший совет ЛДПР примет решение, кто займет место Сысоева в Государственной думе. Мандат в любом случае останется в партии (Сысоев избрался в Госдуму по федеральному списку партии — прим. ред.). Думаю, что это будет человек, член ЛДПР, который работает на всей большой Тюменской области», — отметил Зайцев. Однако на прямой вопрос, может ли это быть он — не стал отвечать. Зайцев сказал, что решение о депутатстве в Госдуме нецелесообразно затягивать, и «оно, скорее всего, будет принято в ближайшее время».

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также затруднился сказать, кто займет место Сысоева в Госдуме: «Мандат будет передан в соответствии с законом. Это целая процедура. Пока Сысоев официально еще не лишен депутатских полномочий».

Нилов отметил, что Владимир Сысоев зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны: «Он много лет в политике. Раньше фактически курировал всю „матрешку“. Сысоев всегда демонстрировал серьезные показатели. Как депутат Сысоев — на очень хорошем счету». Политик сообщил, что Сысоев проявлял активность в плане выступлений, внесения законопроектов и работы с избирателями. «Он профессионал, при этом крайне порядочный и глубоко верующий человек», — отметил собеседник агентства.