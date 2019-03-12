Антон Шипулин ушел из спорта в комментаторы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Дмитрий Губерниев положительно оценил работу экс-биатлониста Антона Шипулина, который начал пробовать себя на новом поприще — в качестве комментатора спортивных событий. Однако журналист отметил, что и свои позиции он сдавать не намерен.

«Антон — огромный молодец, он работает над собой. Я убежден, что Шипулин должен говорить в эфире те вещи, которые видит только он», — сказал Губерниев, чьи слова передает «Спорт Экспресс». Он также добавил, что и сам как «телевизионный чемпион» «сдаваться не намерен». «Зерна Антона Шипулина легли на благодатную почву. Потому что пахарь, который вспахивал это почву, безусловно, я», — высказался Губерниев.

Шипулин в эфире «Первого канала» комментировал гонки чемпионата мира по биатлону, проходящие в шведском Эстерсунде. Его дебют в новом качестве ранее высоко оценили фанаты.

Знаменитый биатлонист заявил о завершении спортивной карьеры в декабре 2018 года. Ранее «URA.RU» сообщало, что Шипулин собирается принять участие в выборах в Госдумупо Серовскому одномандатному округу Свердловской области в сентябре 2019 года. Место стало вакантным после перехода депутата Сергея Бидонько на должность вице-губернатора по внутренней политике Свердловской области.