Аэропорты могут получить специальное оформление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Аэропорты в России переименуют в честь великих людей

Общественная палата (ОП) России оперативно подготовит предложения правительству по результатам конкурса «Великие имена России» по присвоению аэропортам страны имен выдающихся соотечественников. Об этом заявил секретарь ОП Валерий Фадеев.

Правила присвоения имен выдающихся соотечественников географическим объектам России является важный шагом к реализации общенародной инициативы, пояснил Фадеев. «Согласно установленной процедуре мы оперативно подготовим представление о присвоении имен победителей конкурса „Великие имена России“ и подадим необходимые документы», — подчеркнул секретарь ОП.

Фадеев добавил, что в региональных общественных палатах и с владельцами аэропортов уже начали обсуждать идеи специального оформления терминалов. Кроме того, воздушные гавани также могут получить мемориальные экспозиции, отметил секретарь ОП. «Они с воодушевлением принимают наши предложения и готовы активно содействовать в их исполнении», — уточнил Фадеев.

Ранее кабинет министров РФ утвердил правила донаименования географических объектов России именами выдающихся соотечественников. В честь знаменитостей теперь можно будет называть аэропорты, железнодорожные вокзалы, а также морские и речные порты. Согласно документу предложения о донаименовании объектов может вносить Общественная палата.

«Великие имена России» стал одним из самых масштабных конкурсов 2018 года. Проект проходил с 11 октября по 23 декабря. В нем приняли участие 6,2 млн человек. Новые имена получили все аэропорты Большого Урала, кроме аэровокзала Перми.