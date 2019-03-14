Стражам порядка не понравилось, что он дает интервью Фото: Андрей Гусельников

Бывшего координатора регионального центра «Открытая Россия» Максима Верникова сразу же после допроса в Следственном комитете остановила полиция для выяснения личности. Патрульный экипаж ждал его возле выхода из управления СКР по Свердловской области, стражи порядка подошли и потребовали документы в тот момент, когда Верников давал комментарии «URA.RU». «Вы не переживайте, ничего страшного, просто проверяем, вдруг кто с плакатами стоит», — пояснил полицейский.

Как рассказал агентству Верников, против него возбуждено уголовное дело по статье 284.1 Уголовного кодекса РФ (осуществление на территории России деятельности нежелательной иностранной или международной организации), ему грозит штраф от 200 тысяч рублей, обязательные работы или до шести лет колонии. «До меня такого дело возбуждали только против Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону, она сейчас находится под домашним арестом, мне никакая мера пресечения не избиралась, — сообщил либерал-активист. — Единственное — меня предупредили, что в случае смены места жительства я должен сообщить».

По словам Верникова, обыски у него дома были «классическим маски-шоу». При этом сотрудники СК, проводившие следственные действия, вели себя вполне цивилизованно. «Не считая, что они ворвались ко мне в квартиру в семь утра, во всем остальном они были достаточно вежливы: не хамили, не ломали мои вещи, никого не избивали, — рассказал Максим. — Осмотрели подробно мою комнату: у меня изъята техника и несколько плакатов».

Он заявляет, что считает все происходящее «политическим давлением». «Понятно, что статья 284.1 нацелена не на решение проблем страны, а на оказание давления на оппозиционных активистов, — сказал Верников. — Я не являюсь членом „Открытой России“, я сообщал об этом в соцсетях, писал соответствующее заявление. Да и те „административки“, которые я получал, еще когда был ее членом, абсолютно „липовые“, потому что это движение не имеет никакого отношения к той организации, которая признана нежелательной».

«Открытая Россия» — российское сетевое движение, организованное по инициативе бизнесмена и общественного деятеля Михаила Ходорковского. В 2017 году Генпрокуратура РФ внесла движение в список нежелательных организаций, признав его дискредитирующим результаты российских выборов и дестабилизирующим внутреннюю политическую обстановку. Сам Ходорковский после выхода из колонии живет за границей.