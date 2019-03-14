Телезвезда оценила запах нефти Фото: Екатерина Андреева, Instagram

Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева прошла обряд посвящения в нефтяники во время своего визита в Когалым (ХМАО-Югра). Об этом телезвезда рассказала на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах Андреева оценивает аромат нефти из колбы. «Пахнет вкуснее, чем бензин. Чистая нефть», — отметила ведущая. Закадровым голосом телезвезда рассказала, что собирается пройти обряд посвящения в нефтяники, после чего станет для всех тружеников отрасли «побратимом». После этого на записи ведущей на щеки нанесли небольшое количество нефти.

Андреева также показала оборудование, с помощью которого считывают количество газа и «черного золота», а также трубы, по которым протекает сырье. «Энергия Земли, что может быть сильнее? Мы приходим, уходим, а она остаётся, крутится-вертится. И дает нам все для жизни. От нас ничего не просит взамен. Потому что точно нас любит», — добавила журналистка.

Ранее Андреева занялась йогой в тайге во время визита в ХМАО. Также она призналась в любви к тайге. Кроме того, во время путешествия по округу телеведущая ездила на оленях и примеряла национальный костюм.