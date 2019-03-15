В Чечне не поверили в то, что известный местный генерал, член партии «Единая Россия», экс-министр обороны Ичкерии Магомед Ханбиев, мог оскорбить россиян. Своим мнением в беседе с «URA.RU» поделился министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
«Я не верю, что человек (Ханбиев — прим. ред.) мог сказать что-то против русских», — в разговоре с агентством признался Умаров. Министр допустил, что скандал с антироссийскими высказываниями Ханбиева разгорелся из-за ошибки при переводе. «Он говорил на чеченском. Оппозиционеры дали вольный перевод, интерпретировали неверно. Это не в первый раз происходит подобное. Я не верю, что человек мог сказать такое», — подчеркнул Умаров.
Скандал, напомним, разгорелся вокруг заявления, которое сделал Ханбиев в Instagram. Чеченский единоросс якобы признался в том, что он «не любит русских и не собирается с ними разговаривать». «Я ни слова по-русски не сказал, никогда им не сдавался, не говорил ни с одним генералом и офицером», — якобы заявил Ханбиев. «Я их не люблю даже сегодня», — добавил чеченский единоросс. «Я сын Ичкерии!» — резюмировал Ханбиев. Отрывки из его ролика опубликованы на странице блогера Алексея Навального в Twitter.
"Падишах моего народа - чеченец, а я - сын Ичкерии".— Alexey Navalny (@navalny) 14 марта 2019 г.
Депутат "Единой России" заявил, что он не любит русских и не разговаривает с ними. pic.twitter.com/bG92PMIQRL
Ранее громким высказыванием в Instagram запомнился спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он объявил «кровную месть» блогеру Тумсо Абдурахманову за его резкие высказывания о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове. Тогда агрессивное высказывание списали на трудности перевода.