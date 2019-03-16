Пушков высказался о санкциях против Золотова и Сечина

Алексей Пушков напомнил Канаде про «многих нацистов», которых она приютила Фото: duma.gov.ru

Западные страны вводят санкции против российских граждан и предприятий за инцидент в Керченском проливе, но никак не реагируют на действия политиков, на совести которых гибель сотен тысяч людей на Ближнем Востоке. Об этом заявил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор посетовал на своеобразные ценности Канады, которая вместе с США и ЕС объявила о введении санкций. «Высоконравственная» Канада не ввела санкции против Буша, Чейни, Рамсфелда и Блэра, виновных в гибели сотен тысяч людей в Ираке, но с упоением вводит все новые санкции против российских политиков и глав госкомпаний», — цитирует сообщение Пушкова, опубликованное в Twitter, агентство Nation News.

Пушков напомнил также, что Канада после Второй Мировой войны «приютила многих нацистов».

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что ЕС, США и Канада практически одновременно объявили о введении санкций против России. Поводом для этого стал инцидент, произошедший в конце ноября прошлого года — тогда российские пограничники задержали три украинских военных корабля, пытавшихся незаконно пройти через Керченский пролив.

В список, опубликованный МИД Канады, попал бывший глава РЖД Владимир Якунин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Санкции коснулись таких компаний, как «Сухой», «Туполев», «МиГ», «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).