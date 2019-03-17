16 марта 2019

Депутаты предложили увековечить имя Юлии Началовой. «Была красивая, талантливая девочка»

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 01:54
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В память о Юлии Началовой на ее доме могут установить памятную табличкуФото: Личная страница Юлии Началовой в Instagram

На доме, где жила певица Юлия Началова может быть установлена памятная табличка о ней. Депутаты Московской городской думы считают, что с инициативой к властям столицы должен выступить творческий союз.

«Если поступят [предложения], тогда почему нет, она была красивая, талантливая девочка, — рассказал депутат московской Думы Евгений Герасимов, пишет портал 365news.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Ранее на российских телеканалах планировался выход сразу нескольких шоу, посвященных состоянию здоровья Юлии.

После известия о смерти певицы ее коллеги поделились воспоминаниями о том, какой жизнерадостной, приветливой и талантливой она была. Многие знали о болезни Юлии, но не теряли надежды, что она поправится.

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