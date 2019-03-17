На доме, где жила певица Юлия Началова может быть установлена памятная табличка о ней. Депутаты Московской городской думы считают, что с инициативой к властям столицы должен выступить творческий союз.
«Если поступят [предложения], тогда почему нет, она была красивая, талантливая девочка, — рассказал депутат московской Думы Евгений Герасимов, пишет портал 365news.
Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Ранее на российских телеканалах планировался выход сразу нескольких шоу, посвященных состоянию здоровья Юлии.
После известия о смерти певицы ее коллеги поделились воспоминаниями о том, какой жизнерадостной, приветливой и талантливой она была. Многие знали о болезни Юлии, но не теряли надежды, что она поправится.