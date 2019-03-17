Названы дата и место похорон певицы Началовой

Певица Юлия Началова будет похоронена 19 марта в Москве. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, сообщает агентство Nation News.
Певица скончалась в одной из московских больниц в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. По словам отца Началовой, врачи делали все возможное, чтобы спасти его дочь. Незадолго до смерти ей сделали операцию.
На доме, где жила Юлия Началова может быть установлена памятная табличка. Депутаты Московской городской думы считают, что с инициативой установления таблички к властям столицы должен обратиться творческий союз.