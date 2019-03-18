Лена Ленина готова взять на воспитание дочь Юлии Началовой

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 12:15
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Началова и Ленина были хорошими подругамиФото: Instagram.com, lenaleninaofficial

Теледива Лена Ленина заявила о желании взять на воспитание дочь скончавшейся Юлии Началовой. Певица была близкой подругой телеведущей.

«Хотела бы взять на воспитание твою Верочку, Юлечка. Но мне, наверное, никто не отдаст… Я бы любила ее, как родную», — цитирует сайт «Подмосковье сегодня» пост Лениной в Instagram. Светская львица также написала, что переживает о смерти Началовой и не понимает, как при пике научно-технического прогресса в медицине люди могут умирать от «прабабушкиной подагры или абсцесса».

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Скорбим. Больно и страшно. Реву. Хотела бы взять на воспитание твою Верочку, Юлечка. Но мне, наверное, никто не отдаст((( Я бы любила ее, как родную и, в память о тебе, окружила бы ее любовью и заботой. Мы всегда будем помнить тебя, Юлечка!

Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)

Оформить опекунство Лениной вряд ли удастся. Девочку на воспитание заберет самый близкий родственник — ее отец, футболист Евгений Алдонин.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца в одной из московских больниц. У нее осталась 12-летняя дочь. Похороны певицы назначены на 21 марта.

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