Теледива Лена Ленина заявила о желании взять на воспитание дочь скончавшейся Юлии Началовой. Певица была близкой подругой телеведущей.
«Хотела бы взять на воспитание твою Верочку, Юлечка. Но мне, наверное, никто не отдаст… Я бы любила ее, как родную», — цитирует сайт «Подмосковье сегодня» пост Лениной в Instagram. Светская львица также написала, что переживает о смерти Началовой и не понимает, как при пике научно-технического прогресса в медицине люди могут умирать от «прабабушкиной подагры или абсцесса».
Оформить опекунство Лениной вряд ли удастся. Девочку на воспитание заберет самый близкий родственник — ее отец, футболист Евгений Алдонин.
Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет от остановки сердца в одной из московских больниц. У нее осталась 12-летняя дочь. Похороны певицы назначены на 21 марта.