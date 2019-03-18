Экспедиция Андрея Малахова прибыла на перевал Дятлова

Экспедиция телеведущего Андрея Малахова, журналистов и сотрудников Генпрокуратуры достигла перевала Дятлова. Команда преодолела более ста километров на снегоходах.
«Участники экспедиции на поезде добрались до города Ивдель, откуда на джипах-внедорожниках отправились в поселок Вижай, после чего преодолели 100 км на снегоходах», — сообщает Газета.ru. Помимо Андрея Малахова, место трагедии 60-летней давности решили посетить съемочная группа «Первого канала» и журналисты «Комсомольской правды».
О том, что Андрей Малахов отправится на перевал Дятлова, стало известно 15 марта. Об этом ведущий заявил в эфире ток-шоу «Прямой эфир».
Группа туристов во главе с Игорем Дятловым погибла на склоне горы Холатчахль на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Тела участников похода нашли в снегу спустя два с половиной месяца. Мнения о причине трагедии до сих пор расходятся. Накануне 60-летия трагедии Генпрокуратура заявила о начале масштабной проверки по факту гибели группы Дятлова.