Пушков оценил идею НАТО отдать Крым Украине

Сенатор подчеркнул, что полуостров не станет частью альянса Фото: depositphotos.com © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации, сенатор от Пермского края Алексей Пушков ответил на предложение НАТО по Крыму. Свою позицию сенатор объяснил на личной странице в Twitter.

Пушков напомнил читателям, что «НАТО предложила России „вернуть контроль над Крымом Украине“». Однако, по мнению сенатора, за этим требованием альянса скрываются не столько политические, сколько военные цели. «Первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию — передал бы военно-морскую базу в Севастополе США или НАТО», — предположил Пушков. Он подчеркнул, что подобным образом ситуация сложиться не сможет. «Уже не выйдет», — резюмировал сенатор.

Таким образом Пушков отреагировал на недавнее заявление НАТО, в котором альянса потребовал у России вернуть Крым в состав Украины. Интересно, что подобное требование альянса поступило как раз в пятую годовщину воссоединения полуострова с Россией, напоминает VSE42.RU.

Ранее на смелую идею НАТО ответили и в Крыму. Там предложили вернуть в состав России часть Калифорнии, которая когда-то была территорией российско-американского форта. Крым вошел в состав России после референдума, который состоялся на полуострове 16 марта 2014 года. Почти 96% населения региона высказались за воссоединение с Россией, однако большинство зарубежных стран до сих пор не признали решение крымчан.