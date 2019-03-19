Автор «Давыдов.Индекс»: челябинский губернатор вызван писать заявление об отставке

Глава фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов написал в своем telegram-канале «Давыдов.Индекс», что челябинский губернатор Борис Дубровский вызван в Москву. Чиновник будет писать заявление об отставке, сообщил московский эксперт корреспонденту «URA.RU».
«Не могу сказать, с чем связано решение. На это влияет много факторов. Есть информация, я ее опубликовал. Добавить нечего» — сказал Леонид Давыдов. В числе губернаторов, которые вызваны в Москву и будут писать заявления об отставке, он также назвал Марину Ковтун (Мурманская область), Александра Бердникова (Алтай) и Юрия Берга (Оренбургская область).
Борис Дубровский во вторник находится в Москве. Его пресс-служба заявила, что поездка связана с подготовкой к саммитам ШСО и БРИКС. Между тем ФАС России 18 марта объявила результаты расследования дела о картельном сговоре в Челябинской области. Антимонопольщики назвали Дубровского участником антиконкурентного соглашения, из-за которого за четыре года частная фирма «Южуралмост» получила более 90% контрактов на дорожное строительство, а десять из них — на 2,4 млрд рублей — незаконно. Решение ФАС будет направлено в МВД и Генпрокуратуру. В правительстве области заявили, что будут в суде доказывать невиновность главы региона. Эксперты считают, что скандал ударил по шансам Дубровского на получение поддержки Кремля на выдвижение на второй срок, однако они все еще сохраняются на уровне 50 на 50.