В курганском ТРЦ, где ждут открытия «Макдональдса», из-за антисанитарии закрыли кафе

Кафе «Терем» в Кургане закрыто на 30 суток из-за выявленных Роспотребнадзором нарушений требований санитарного законодательства. Заведение располагается на фуд-корте торгово-развлекательного центра «ГиперСити», где в апреле ожидается открытие первого в городе ресторана «Макдональдс».
«При проведении внеплановой проверки на предприятии общественного питания Управлением Роспотребнадзора по Курганской области были установлены множественные нарушения требований санитарного законодательства, которые создавали угрозу для здоровья граждан», — сообщает пресс-служба ведомства. Проверка проводилась после жалобы посетителя, заявившего, что купил в заведении сосиску в тесте с плесенью.
Оказалось, что в кафе сырая и готовая продукция хранились в одном месте. Лабораторные исследования показали, что гуляш из говядины не соответствовал техрегламенту по содержанию микроорганизмов, а на весах и скалке были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Для приготовления пищи использовались продукты без документов и с истекшим сроком годности. Кроме того, проверяющие обнаружили декоративные кондитерские посыпки, просроченные на год. Решением Курганского городского суда деятельность заведения приостановлена на 30 дней.
Ранее «URA.RU» сообщало, что ТРЦ «ГиперСити» был открыт после реконструкции, которая длилась полгода, в декабре 2018 года. В нем появились парк развлечений для семьи «Zамания», а также первые в Кургане гипермаркет «Лента» и ресторан быстрого питания Burger King. Однако самым ожидаемым для курганцев событием является открытие первого в городе «Макдональдса», которое должно произойти в конце апреля.