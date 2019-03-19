Губернатор Мурманской области Марина Ковтун покинула свой пост

Заявление об уходе Ковтун написала 18 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке. Свой пост она занимала с 2012 года. «Ковтун написала заявление об уходе в понедельник, 18 марта, вечером», — сообщает РБК. Также издание уточняет, что накануне увольнения экс-глава региона ездила в командировку в Москву.

Ранее свой пост покинул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Причинами такого решения считаются его низкий рейтинг и высокая вероятность второго тура на выборах 8 сентября. Напомним, что вместе с Ковтун он фигурировал в списке глав регионов, которых могут уволить в ближайшее время.