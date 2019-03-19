Через считанные часы полпред Цуканов представит челябинской элите нового губернатора

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов 20 марта представит врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера челябинским элитам Об этом сообщила «URA.RU» глава департамента полпредства по вопросам внутренней политики Лариса Полякова.
«Да, полпред завтра приедет в Челябинск, чтобы представить Алексея Леонидовича. Точное время сейчас определяется», — сообщила корреспонденту «URA.RU» Лариса Полякова.
Как уже сообщало агентство, во вторник нового главу региона ждут в правительстве Челябинской области. Назначенное на этот день заседание правительства отменили. Предполагается, что на встрече будут присутствовать высокопоставленные чиновники — от начальников главных управлений до министров и вице-губернаторов.
Две последних категории, в соответствии с контрактами, после отставки губернатора Бориса Дубровского окажутся в статусе исполняющих обязанности — до решения нового руководителя Южного Урала.
Президент Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского 19 марта. В этот же день он провел встречу с назначенным врио губернатора Алексеем Текслером, на которой тот озвучил свои планы на работу в регионе. Выборы губернатора будут назначены до 10 июня и состоятся в Единый день голосования 8 сентября.