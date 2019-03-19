18 марта 2019

Через считанные часы полпред Цуканов представит челябинской элите нового губернатора

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 23:05
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Пресс-подход Цуканова и Дубровского по итогам совещания. Челябинск, цуканов николай
В этот раз Николай Цуканов приедет в Челябинск с новым главой регионаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов 20 марта представит врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера челябинским элитам Об этом сообщила «URA.RU» глава департамента полпредства по вопросам внутренней политики Лариса Полякова.

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Врио губернатора Челябинской области встретился с Путиным. Текслер раскрыл свои планы на регион. ВИДЕО

«Да, полпред завтра приедет в Челябинск, чтобы представить Алексея Леонидовича. Точное время сейчас определяется», — сообщила корреспонденту «URA.RU» Лариса Полякова.

Как уже сообщало агентство, во вторник нового главу региона ждут в правительстве Челябинской области. Назначенное на этот день заседание правительства отменили. Предполагается, что на встрече будут присутствовать высокопоставленные чиновники — от начальников главных управлений до министров и вице-губернаторов.

Две последних категории, в соответствии с контрактами, после отставки губернатора Бориса Дубровского окажутся в статусе исполняющих обязанности — до решения нового руководителя Южного Урала.

Президент Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского 19 марта. В этот же день он провел встречу с назначенным врио губернатора Алексеем Текслером, на которой тот озвучил свои планы на работу в регионе. Выборы губернатора будут назначены до 10 июня и состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

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