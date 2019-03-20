Глава республики Алтай подал в отставку

Бердников заявил о своей отставке Фото: Kremlin

Глава республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке. Обращение руководителя региона появилось на официальном сайте правительства республики. В заявлении Бердникова говорится, что его отставка связана с переходом на другую работу и окончанием срока полномочий на посту главы республики.

«Мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности, — говорится в обращении Бердникова. — Подчеркиваю, что отставка была добровольной».

В специальном обращении к жителям Республики Алтай, которое Бердников сделал на своей странице в Facebook, экс-губернатор еще раз подчеркнул, что «отставка была добровольной». Бердников также поблагодарил президента России Владимира Путина и жителей Алтая за оказанное доверие.

Ранее, 19 марта, свой пост покинул глава Челябинской области Борис Дубровский. Решение о его отставке было принято на коллегии Генпрокуратуры РФ, после которой антимонопольщики показали Путину компромат на Дубровского. В этот же день Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

Интересно, что «Ведомости» предсказали, что на этой неделе своих постов могут лишиться сразу несколько губернаторов. Издание со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ, называло конкретные фамилии и регионы.