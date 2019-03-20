Из-за встречи с врио губернатора отложены важные назначения в Челябинске

Алексей Текслер поменял планы депутатов Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заседание комиссии по местному самоуправлению гордумы Челябинска, где должны были рассмотреть новую структуру мэрии, перенесли с 20 на 22 марта. Об этом «URA.RU» сообщил председатель комиссии Владимир Бодров. Заседание перенесено из-за приезда врио губернатора Алексея Текслера. Соответственно, отложены и будущие назначения в самой мэрии.

«Депутаты гордумы приглашены в губернаторскую резиденцию на встречу с Алексеем Текслером, — пояснил Владимир Бодров. — Поэтому отложили заседание комиссии. Плюс есть технические замечания к самой структуре».

Как сообщало «URA.RU», мэр Челябинска Владимир Елистратов внес новую структуру в думу, по которой должен появиться еще один вице-мэр, отвечающий за правовые вопросы. После того, как комиссия рассмотрит структуру, документ вынесут на думу, его должны были утвердить заочным голосованием. Теперь вопрос отложен.

Депутаты гордумы вместе с депутатами заксобрания региона, главами городов и районов, правительством области приглашены на встречу с врио губернатора Алексеем Текслером. Текслер был назначен на эту должность после того, как президент РФ принял отставку действующего губернатора Бориса Дубровского. Врио губернатора уже прибыл в Челябинск.