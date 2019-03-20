Памятник Ленину в центре Екатеринбурга хотят обновить за 100 млн рублей

Реставрация памятника Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге вошла в проект плана основных мероприятий по подготовке празднования 300-летия Екатеринбурга. Работы по реставрации обойдутся в 105 миллионов рублей, следует из документа, имеющегося в распоряжении «URA.RU».
Обновлять памятник Ленину собираются в 2020—2022 годах, при этом затраты по 50 млн рублей запланированы соответственно на 2021 и 2022 годы, а в 2020 году на работы потратят пять миллионов. Ответственным исполнителем назначена администрация Екатеринбурга. Реставрация памятника вошла в перечень мероприятий, реализуемых в рамках госпрограмм региона и муниципалитета.
Летом прошлого года свердловские коммунисты были обеспокоены судьбой памятника Ленину — члены КПРФ опасались, что его демонтируют ради ремонтных работ и потом не вернут на прежнее место. В итоге их опасения не оправдались.