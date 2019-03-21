Дубровский дал «URA.RU» первый комментарий после отставки — об изъятии загранпаспорта

Борис Дубровский прокомментировал информацию об изъятии загранпаспорта Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский прокомментировал появившуюся в телеграм-каналах информацию об изъятии у него загранпаспорта. По данным инсайдеров, документ забрали до окончания проверки силовиков дела о картельном сговоре на 2,4 млрд рублей.

Информация об изъятии у Борис Дубровского загранпаспорта появилась сразу в нескольких соцсетях, в том числе крупнейшем telegram-канале «Незыгарь Brief». «У экс-губернатора Дубровского забрали загранпаспорт», — говорится в сообщении.

Борис Дубровский в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU» ушел от прямого ответа. Он поинтересовался, кто и что написал, после чего отказался комментировать информацию из соцсетей. «Зачем мне сдавать паспорт?.. Я эту историю перелистнул, доказывать мне никому ничего не надо», — сказал бывший глава региона.

В Челябинске разные источники называют несколько версий произошедшего. Одни полагают, что Борис Дубровский сам отдал паспорт в качестве гарантии полного сотрудничества с полицией и Генпрокуратурой на время разбирательства по делу о картельном сговоре на 2,4 млрд рублей. Другие считают, что это силовики запросили загранпаспорт экс-губернатора из администрации президента, где он хранился.

Источник агентства в правительстве области заверил, что загранпаспорт находится в администрации президента, Дубровский беспрепятственно получит его после необходимых процедур, связанных с оформлением отставки. В пресс-службе губернатора воздержались от комментариев, поскольку «Борис Дубровский на сегодня является частным лицом».

Федеральная антимонопольная служба РФ 18 марта обвинили Бориса Дубровского в картельном сговоре с министерством дорожного хозяйства и транспорта области и АО «Южуралмост», в результате чего частная компания якобы незаконно получила 10 контрактов на 2,4 млрд рублей. Материалы были направлены в МВД и Генпрокуратуру. На следующий день в Москве прошла коллегия Генпрокуратуры с участием президента Владимира Путина. Сразу после нее Борис Дубровский подал заявление об отставке. Врио губернатора назначен первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер. 21 марта он объявил увольнении по утрате доверия министра дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрия Микулика, который называется участником картельного сговора.