На высокоскоростную магистраль Екатеринбург — Челябинск выделят более 400 миллиардов

ВСМ Екатеринбург — Челябинск попала в инвестиционную программу РЖД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург

На строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск будет выделено 402 млрд рублей. Информация об этом содержится в долгосрочной инвестиционной программе «Российских железных дорог», опубликованной на сайте правительства РФ.

В текущем году на магистраль между Екатеринбургом и Челябинском планируется потратить три миллиарда рублей, в 2020 году — 1 млрд 920 млн, в 2021-м — 76 млрд 160 млн, а с 2022 по 2025 годы — 320 млрд рублей. Магистраль должна стать частью трансконтинентального железнодорожного коридора «Евразия».

ВСМ Екатеринбург — Челябинск стала одним из приоритетных проектов в долгосрочной программе развития «Российских железных дорог» до 2025 года. Ранее стоимость проекта оценивали в 380 млрд рублей.