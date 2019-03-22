Шипулин использует новый инструмент влияния на будущих избирателей

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 17:09
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Шипулин собирается пообщаться с лидерами общественного мненияФото: «Наш биатлон», «ВКонтакте»
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Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Биатлонист Антон Шипулин продолжил свои поездки по северу Свердловской области. Он приехал с визитом в Краснотурьинск, где не только проведет традиционный мастер-класс для детей, но и встретится с местными лидерами общественного мнения.

В Краснотурьинске Шипулин уже успел встретиться с главой городского округа Александром Устиновым, пишет издание «Заря Урала». Для спортсмена организовали осмотр объектов спортивной инфраструктуры города, он провел мастер-класс для воспитанников лыжной секции. «Вечером Антон Шипулин планирует также провести встречу с лидерами общественного мнения Краснотурьинска», — отмечает издание.

Шипулин намерен участвовать в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, которые намечены на сентябрь текущего года. Он считается фаворитом будущих праймериз «Единой России» в округе — голосование пройдет 26 мая. Однако свердловские оппозиционеры хотят превратить их в полигон для обкатки технологий по борьбе с «Единой Россией» и ее кандидатами.

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