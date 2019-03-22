Героиня шоу Малахова: вместе с группой Дятлова погибли дети командующего Уральским военным округом

Интервью экс-заведующей музеем Ивделя прозвучало в выпуске ток-шоу Фото: соцсети

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

В походе группы Дятлова на Северный Урал было не девять туристов, а 11 — такое признание прозвучало в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия». Его сделала Вера Беллендир, руководившая до 2017 года историко-этнографическим музеем города Ивдель.

В 1959 году ее отец был первым секретаре Ивдельского райкома КПСС. Самой Вере тогда было 14 лет, но она хорошо помнит разговор родителей: мама говорила, что погибших туристов очень жаль, но недоумевала, почему к этой трагедии — такое внимание общественности. «Что ты хочешь, там погибли сын и дочка командующего военным округом!», — ответил ей отец.

По мнению Беллендир, речь шла о генерале Дмитрии Лелюшенко (в годы войны отстоял Москву, освобождал Прагу, в 1959 был командующим Уральским военным округом) и о двух его детях — сыне Борисе и дочери Светлане. И инструктор турбазы «Чусовая» Семен Золотарев, который был намного старше остальных ребят, якобы специально был приставлен к группе студентов, чтобы присматривать за детьми высокопоставленного военного.

Вера Александровна (как и многие) уверена, что причиной гибели туристов стало падение ступени ракеты. «Там действительно были военные, они искали детей Лелюшенко и отдали их ему, а уже потом нашли всех остальных, — уверена Беллендир. — Я верю тому, что сказал отец».

Между тем, слова экс-заведующей музеем опровергла родственница генерала Лелюшенко — его внучатая племянница Ирина Даниловна: по ее словам, его детей не могло быть в том походе. «Его единственный родной сын Борис Дмитриевич получил тяжелую травму на мотоцикле и очень сильно хромал при ходьбе, с трудом ходил — ни о каком подъеме в гору не могло быть и речи», — говорит она. — Лелюшенко с женой удочерили девочку Светлану, она была студенткой мединститута и тоже никуда не ездила».

По словам Андрея Малахова, это был не последний выпуск программы «Прямой эфир», посвященный «дятловской теме»: на следующей недели в эфир выйдет еще один или даже несколько выпусков, в которых будет подробно рассказано о совместной экспедиции телеканала «Россия» и газеты «Комсомольская правда» на перевал Дятлова.