Матвиенко объяснила, как правильно ругать власть

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России должна повышаться политическая культура. Она подчеркнула, что жители страны могут критиковать власть, но при этом нужно держать себя в рамках приличия.
Журналист «Интерфакса» задал ей вопрос об инициативах по регулированию интернета. «Основная критика данных инициатив касалась расплывчатости целого ряда формулировок, например выражение неуважения „в неприличной форме“», — отметил он в интервью.
«Я согласна, что эти критерии и формулировки необходимо уточнить. Это будет сделано в нормативных актах. Но у нас должна повышаться политическая культура в стране. — пояснила Матвиенко. — Ругайте власть как хотите: власть этого не делает, здесь она ошибается, приводите примеры коррупции во власти. Но при этом не обзывайте, не переходите грань приличия. Свобода слова не означает возможность унижать человеческое достоинство».
Как писало «URA.RU», 18 марта президент России Владимир Путин подписал законы о fake news и недопустимости оскорбления госсимволов. Ранее Валентина Матвиенко оценила креативность россиян, которые пошутили про эти законы. Она рассказала одну из шуток: за критику власти — попадешь под закон об оскорблении госсимволов, за похвалу — под закон о фейковых новостях.