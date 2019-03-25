Учительница из Барнаула, уволенная из-за фото, пожаловалась на травлю сына в школе

Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которая была уволена из образовательного учреждения из-за откровенного фото, пожаловалась на травлю сына со стороны учителей школы. По словам Кувшинниковой, учительница по математике грозится не допустить ее сына до ЕГЭ.
«Его двойками заваливают по математике. Она [учитель — прим. ред.] его не хочет допускать к ЕГЭ», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Татьяны Кувшинниковой. Женщина добавила, что она собирается встретиться с директором школы и обсудить травлю ее сына. «Если она убедит меня, что у него будет допуск до ЕГЭ, тогда не буду ничего поднимать», — сказала Кувшинникова.
Татьяна Кувшинникова, преподававшая в барнаульской школе русский язык и литературу, лишилась работы из-за фотографии в купальнике. Женщина опубликовала снимок с озера Пионерское, где проходила акция «Белые медведи» в поддержку зимней Универсиады. Родители ее учеников назвали снимок постыдным и обратились в администрацию школы.
Ранее пермский учитель английского языка Вячеслав Посох, которого в Интернете прозвали самым сексуальным преподавателем, взбудоражил пользователей Instagram, опубликовав фотографию своего обнаженного торса. В подписи к фото учитель рассказал, что начал возвращаться к тренировкам в спортзале после болезни.