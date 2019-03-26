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На Ямале осудили дебошира, который напал на полицейского в тубдиспансере

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 13:23
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Клипарт. Челябинск, молоток, суд, арбитраж
Мужчина проведет три года в колонии общего режимаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд вынес обвинительный приговор мужчине, который напал на полицейского в туберкулезном отделении Вынгапуровской больницы Ноябрьска (ЯНАО). За свое преступление он проведет три года в колонии.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.

По данным следствия, 8 декабря прошлого года в тубдиспансере Вынгапуровской больницы Ноябрьска двое пациентов выпивали и дебоширили. Персонал больницы вызвал полицию, чтобы их утихомирить. На место приехал участковый. Дебоширы сначала оскорбляли полицейского, а после один из них напал на него. Участковый попытался применить к осужденному спецсредства, однако в это время второй мужчина начал избивать его и попытался вытащить пистолет из кобуры. Страж порядка понял, что если мужчине удастся заполучить пистолет, то он применит его против присутствующих, и открыл огонь, ранив обоих нападавших. Один из мужчин скончался на месте, второму, 35-летнему местному жителю, оказали медицинскую помощь. Проверка не нашла в действиях сотрудника полиции превышение пределов необходимой обороны.

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