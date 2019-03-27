Башкирские врачи, раскрывшие свои «смешные» зарплаты, массово бросают работу

Медики бегут из-за безденежья и риска попасть в тюрьму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врачи роддома в городе Салават (Башкирия) массово бросают работу. Медики, которые недавно высмеяли свою зарплату, увольняются из-за безденежья и реального риска попасть в тюрьму.

«Мы вот сейчас написали все заявления на собрании — на увольнение», — рассказала РЕН ТВ акушер-гинеколог Галина Дойникова. «Потому что я не хочу на старости лет сидеть в тюрьме», — добавила врач. Она объяснила, что из-за слишком высоких нагрузок в роддоме врачи попросту не могут внимательно осмотреть пациента, что может привести к самым печальным последствиям. «Участок, который я обслуживаю, в два раза превышает норму. Я не могу пересмотреть больных с кистой, еще с чем-то», — рассказала Дойникова.

Таких же настроений придерживается и остальной персонал роддома, от медсестер до заведующих отделений. «Мы лишились всех наших выслуг, медицинского стажа, мы есть никто», — пожаловалась изданию медсестра Елена Шорохова. А глава акушерского отделения Елена Рахматуллина признала, что медики массово бегут из роддома. «У нас уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов, неонатологов два человека из четырех», — рассказала она.

Ранее персонал роддома в Салавате бурными овациями и сатирическим смехом встретил заявление главврача о размерах зарплат. Позже медики раскрыли свои реальные доходы. Оказалось, что из-за сотрудничества муниципального медицинского учреждения с частными инвесторами врачи лишились стажа и всех льгот, а их зарплаты сократились практически вдвое.