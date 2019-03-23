Актер ради молебна за храм прилетал в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм

Российский актер Сергей Безруков жестко ответил противникам строительства храма Святой Екатерины в уральской столице. Он назвал сравнил протестующих с «безбожниками», которые сносили храмы, и рекомендовал им «подумать о своей душе». Сам артист принимал участие в молебне за храм в Екатеринбурге.

Резкое высказывание Безруков оставил на своей странице в Instagram. Некоторые подписчики в комментариях к публикации актера высказались против строительства храма. На что актер дал жесткий ответ. «Опомнитесь! Это собор вашей небесной покровительницы!» — негодовал Безруков. «Вы совсем спятили?!» — недоумевал артист. Он сравнил противников храма Екатерины с советскими «безбожниками», которые взрывали церкви. «В 1930 году снесли 8 храмов. Безбожники! И теперь вы?!» — отметил Безруков. Актер также заявил, что противники храма «совсем потеряли божий страх». Безруков посоветовал протестующим «подумать о своей душе» и добавил, что ему их «жаль».

Он добавил, что сквер, против вырубки которого выступают противники строительства храма, частично сохранится. «Я видел проект, и сквер сохранится, и деревья останутся, и собор будет потрясающий!» — объяснил Безруков. «Это будет одно из самых красивых мест вашего города!» — резюмировал актер.

Ранее подобные аргументы привела создатель и руководитель образовательной системы «Русская классическая школа» Татьяна Алтушкина. Аргументируя свою позицию (Алтушкина поддерживает строительство), она выбрала в качестве примера позиции оппонентов бывшего председателя горисполкома (1929—1930 гг.) Свердловска (советское название Екатеринбурга) Анну Бычкову, назвав ее «ярким представителем прогрессивных «борцов с мракобесием». «По инициативе этой дамы были взорваны все главные храмы Екатеринбурга», — подчеркнула Алтушкина.