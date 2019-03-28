Также на месте работают следователи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании правительства Хабаровского края. Также на месте работают оперативники Следственного комитета России.

Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. «В здании правительства края сейчас идут обыски, там работают сотрудники ФСБ», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в оперативных мероприятиях также принимают участие сотрудники СКР. Причина обысков на данный момент не уточняется.

Источник «Интерфакса» сообщил, что после обысков был задержан экс-глава Хабаровского края Виктор Ишаев. Также обыски проходят в кабинете зампреда правительства региона по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова. Обыски и задержание Ишаева проходят в рамках одного уголовного дела о злоупотреблениях при лесозаготовках.

Ранее обыски по делу о многомиллиардных хищениях прошли у заместителей главы Хабаровского края Сергея Фургала. Следователи обыскали кабинеты зампредседателя правительства Хабаровского края, министра финансов Александра Кацубы, первого зампредседателя Игоря Аверина, заместителя председателя правительства по социальным вопросам Наталии Пудовкиной и министра экономического развития Виктора Калашникова.

Известно, что тогда следственные действия были проведены в рамках расследования уголовного дела против экс-замглавы края Василия Шихалева. Эксперты, опрошенные «URA.RU», не исключают причастность Фургала к уголовному делу Шихалева. Они отмечают, что лесной бизнес губернатора мог иметь отношение к деятельности подозреваемого чиновника.