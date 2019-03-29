На Ямале приватизируют одно из ключевых госпредприятий, чтобы спасти его от долгов

Государственное предприятие «Ямалгосснаб» было включено в план приватизации госимущества ЯНАО на 2019 год. Об этого говориться в документах, опубликованных на сайте правительства. Инсайдеры «URA.RU» добавляют, что приватизация — это один из путей, чтобы предприятие могло избавиться от долгов.
«На данный момент долги предприятия перед бюджетом и поставщиками составляют более миллиарда рублей. Приватизировать компанию будут через преобразование в акционерное общество, акции которого должны быть выкуплены правительством Ямала», — говорит источник агентства.
В правительстве региона процедуру приватизацию ГУП «Ямалгосснаб» официально пока не прокомментировали.
В конце 2018 года власти Ямала уже выделяли госпредприятию субсидию в 800 миллионов рублей. Эти деньги пошли на погашение долгов перед поставщиками топлива, которые образовались еще в 2014 году.
«Ямалгосснаб» занимается мероприятиями по северному завозу в регионы. Оно снабжает отдаленные территории Ямала топливом, углем, стройматериалами и продуктами. Поскольку на Ямале не развита транспортная схема, предприятие является одним из ключевых.