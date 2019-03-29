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На Ямале приватизируют одно из ключевых госпредприятий, чтобы спасти его от долгов

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 11:26
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Клипарт, правительство янао
Власти Ямала акционируют важный для региона ГУПФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Государственное предприятие «Ямалгосснаб» было включено в план приватизации госимущества ЯНАО на 2019 год. Об этого говориться в документах, опубликованных на сайте правительства. Инсайдеры «URA.RU» добавляют, что приватизация — это один из путей, чтобы предприятие могло избавиться от долгов.

«На данный момент долги предприятия перед бюджетом и поставщиками составляют более миллиарда рублей. Приватизировать компанию будут через преобразование в акционерное общество, акции которого должны быть выкуплены правительством Ямала», — говорит источник агентства.

В правительстве региона процедуру приватизацию ГУП «Ямалгосснаб» официально пока не прокомментировали.

В конце 2018 года власти Ямала уже выделяли госпредприятию субсидию в 800 миллионов рублей. Эти деньги пошли на погашение долгов перед поставщиками топлива, которые образовались еще в 2014 году.

«Ямалгосснаб» занимается мероприятиями по северному завозу в регионы. Оно снабжает отдаленные территории Ямала топливом, углем, стройматериалами и продуктами. Поскольку на Ямале не развита транспортная схема, предприятие является одним из ключевых.

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