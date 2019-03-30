Политолог нашла причину преследования свидетелей Иеговы

Екатерина Шульман считает странным основание для признания иеговистов экстремистами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В ХМАО сектанты обвинили следователей в пытках

В соответствии с действующим российским законодательством, религия не может быть запрещена, но может быть запрещена организация. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Екатерина Шульман, комментируя уголовное преследование членов запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы».

«Идеи иметь не запрещено, религия не запрещена, запрещена организация, — рассказала Шульман в опубликованном в сети YouTube видеокомментарии для канала „Дождь“. — А организация у нас понимается очень широко». По словам политолога, под организацией может пониматься все, что угодно, а это дает основания подвести деятельность под закон об экстремизме.

Политолог пояснила, что уголовное преследование иеговистов началось с решения одного из районных судов, после утвержденном вышестоящими инстанциями, вплоть до Верховного Суда РФ. Изначально иеговисты были признаны экстремистами «на основании того, что ни утверждают свою религию превосходящей все остальные религии». «Это странное основание, но оно явилось зацепкой, которое повлекло все остальное», — заявила Шульман.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что в середине февраля правоохранительными органами была проведена масштабная операция по задержанию адептов секты. Фигурантами уголовного дела стало больше 20 человек. Иеговисты спустя время начали утверждать, что к ним в ходе задержания и допросов применялись пытки. Силовики, в свою очередь, рассказывали о давлении, которое оказывается на участников следственных действий. В ЕСПЧ, куда пытались пожаловаться иеговисты, отказались рассматривать дело о пытках.