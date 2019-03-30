Министр Якушев попросил «понять и простить» оскандалившегося биатлониста Гараничева

Владимир Якушев объяснил неудачи биатлониста Гараничева на международных стартах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Минстроя, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев вступился за тюменского биатлониста Евгения Гараничева, который оскандалился на международных стартах. Якушев попросил болельщиков «понять и простить» спортсмена.

Ранее Гараничев опоздал на старты на этапе Кубка мира в Германии и лишил себя медали на чемпионате мира в Швеции, пробежав лишний дополнительный круг.

«Слишком эмоционально отреагировали на ситуацию. От любви до ненависти один шаг. Нужно понять и простить Евгения (Гараничева). Ненужно делать из этого трагедии и устраивать травлю», — сказал Якушев во время пресс-конференции в Тюмени, посвященной развитию биатлона.

Якушев напомнил, что тюменский биатлонист является вторым номером в национальной сборной по биатлону, и что многим спортсменам до его уровня достаточно далеко. «Конечно, Гараничев должен сделать для себя определенные выводы. Не думаю, что он специально не пришел на старт или пробежал дополнительно круг. Он хотел бежать, был готов к той гонке», — сказал министр.

Он добавил, что еще не общался с Гараничевым, но обязательно сделает это. Якушев также пообещал, что будет больше уделять внимание развитию биатлона и его основным проблемам.

Напомним, Гараничев пропустил гонку 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити. По мнению тренеров, ситуация с биатлонистом — это нарушение трудовой дисциплины, передает RT. На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Гараничев после заключительной стрельбы в гонке преследования пробежал лишний штрафной круг, тем самым спортсмен потерял шанс попасть в тройку лидеров.

Евгений Гараничев родился в поселке Новоильинский Пермского края. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион России, многократный призер этапов Кубка мира.