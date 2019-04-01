Охлобыстин обиделся на Зеленского за его оценку юмористического ролика

Российский актер Иван Охлобыстин посчитал обидной реакцию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на опубликованный юмористический ролик. По словам Охлобыстина, он и Михаил Пореченков «просто прикалывались» и не ставили никаких политических целей.
«Зря он нас идиотами назвал, — цитирует Охлобыстина РТ. — Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь, как власть чарует». При этом, как объяснил актер, он прощает Зеленского за его грубый выпад, и будет считать того своим другом, как бы все не сложилось в дальнейшем.
Ранее второй участник юмористического видео, Михаил Пореченков, заподозрил, что у Зеленского проблемы с чувством юмора. Актер назвал кандидата в президенты «унылым политиком» и пояснил, что не ожидал, что этот «вирус» подхватит Зеленский.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что российские актеры Пореченков и Охлобыстин своеобразно поддержали украинского коллегу по цеху. Они сняли видео, на котором выпивают, сопровождая действие словами: «Если он выиграет, он будет нам должен», «Крым наш! Все наше!» и «Только Зеленский!». Тот, в свою очередь, отнесся к событию без юмора, назвал коллег «идиотами» и выразил недоумение, зачем они вообще сделали нечто подобное.
Тем временем, Зеленский продолжает со значительным отпывом лидировать по итогам первого тура голосования. Как и показывали экзитполы, за «слугу народа» проголосовали почти 30% граждан.