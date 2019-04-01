Подруга Петросяна восхитилась книгой Водонаевой

Книга Алены Водонаевой «Голая» показалась Брухуновой «сборником полезных советов» фото: bruhunova, Instagram

Ассистентка известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которой приписывают роман с артистом, восхитилась книгой «Голая», написанной телеведущей и экс-участницей проекта «Дом-2» Аленой Водонаевой. Свою рецензию молодая подруга Петросяна опубликовала на официальной странице в Instagram.

«Этот труд, прежде всего, поражает огромным количеством полезных советов практического свойства. Он основывается не только на вечных истинах, но и на практике применения этих истин в сегодняшней действительности», — написала Брухунова.

В свою очередь, подписчики помощницы Петросяна ее восторг не разделили. «Боже мой, вы точно об этой книге? Какой труд? О чем может написать … (женщина легкого поведения) из „Дома-2“?», — пишет julia_goremykina. «Это не искусство, это не произведение, это коммерческий плевок на бумагу от человека, который известен тем, что известен», — комментирует advokat59_help. «Реклама рекламой, но анонсировать этот шлак из „Дома-2“ — явный перебор!», — замечает maggie_just_maggie555.

Алена Водонаева — уроженка Тюмени, участница второго сезона телепроекта «Дом-2» и телеведущая. Дива неоднократно становилась виновницей скандалов, спровоцированных ее неоднозначными высказываниями. К примеру, она называла полных людей «отвратительными» и выказывала к ним свое пренебрежение, напоминает портал «Дни.ру». В конце прошлого года она выпустила книгу «Голая», весь тираж которой раскупили за два дня.

Официально Петросян появился на публике с молодой избранницей после развода с Еленой Степаненко в январе, отмечает сайт «Утро.ру». Пара до сих пор не публикует совместных фотографий. Однако снимки, которые появляются на их страницах с одинаковой геолокацией, говорят о том, что они проводят время вместе. Недавно они отправились в один из самых дорогих отелей Дубая (ОАЭ) — Fairmont The Palm. Предполагается, что такой подарок юморист сделал Брухуновой на ее тридцатилетие.