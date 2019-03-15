Известный российский юморист и телеведущий Евгений Петросян подарил на тридцатилетие своей ассистентке Татьяне Брухуновой отдых на курорте. Судя фотографиям, которые выкладывает Брухунова, пара остановилась в одном из самых дорогих отелей Дубая (ОАЭ) — Fairmont The Palm.
Как сообщает Starhit, на территории отеля расположены четыре открытых бассейна, многочисленные бары и лаунж-зоны. Проживание там в течение семи дней обойдется примерно в 200 тысяч рублей.
«Юморист и его молодая ассистентка выбрали номер люкс», — передает портал «Дни.ру». О месте, где проводит отпуск пара, стало известно из Instsgram, который ведет Брухунова — она ставила геотеги на свои фото. Чего нельзя сказать о Петросяне, который особо не афишировал место их совместного отдыха.
Ранее Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о том, что якобы стала причиной его развода с женой артисткой Еленой Степаненко. Она не подтвердила, что переехала к Евгению Петросяну, однако заявила, что он ей очень дорог и своей жизни без него она не мыслит.