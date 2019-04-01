Иск уральца против Алексея Учителя из-за «Матильды» рассмотрят в Санкт-Петербурге

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 18:57
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Съёмки фильма Ложь Матильды. Екатеринбург, храм на крови, алиев сергей
Алиев попытается взыскать моральный ущерб с режиссера УчителяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя

Иск создателя документальной ленты «Оболганный государь» (рабочее название «Ложь Матильды») Руслана Алиева из Екатеринбурга против режиссера Алексея Учителя рассмотрит Октябрьский суд Санкт-Петербурга. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в объединенной пресс-службе судебной системы северной столицы.

«Иск Руслана Алиева к Алексею Учителю о взыскании морального вреда принят к производству. Заседание назначено на 7 мая 2019 года в Октябрьском суде», — сообщили в пресс-службе.

Руслан Алиев — бывший боксер, ставший режиссером. Сам он называет себя Сергеем, предпочитая имя, которое было дано ему при крещении. Алиев давно пытается бороться с фильмом Учителя «Матильда»: он вызывал Учителя на дуэль, обещал «набить ему морду», избил его манекен. Также через суд он требовал уничтожить копии фильма «Матильда» и просил взыскать со студии, выпустившей киноленту, миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд отказался рассматривать это дело.

Фильм Алексея Учителя об истории взаимоотношений Николая II и балерины Матильды Кшесинской был встречен волной критики еще до выхода в прокат. Против фильма активно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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