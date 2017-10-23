12:14 23 октября 2017 0

Алиев готов поступить с Учителем так же, как с манекеном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший боксер из Екатеринбурга Сергей Алиев, снявший документальную картину «Оболганный Государь — правда о последнем русском царе» (рабочее название— «Ложь Матильды»), жестоко избил резиновую куклу, которая символизировала для него режиссера Алексея Учителя. Видеоролик с избиением куклы он выложил на своем канале «Первый Международный Позитивный портал» на YouTube.

Это произошло после того, как Учитель проигнорировал звонки от Алиева об организации публичных дебатов. «Чтобы дебаты состоялись, человек должен не трусить, — объяснил „URA.RU“ Сергей Алиев. — А когда ему звонят от меня, представляются, и он тут же скидывает трубку и больше не берет? Мог бы ответить! С Поклонской он готов общаться, а со мной нет?».

По словам Алиева, Учителю можно пока не бояться физической расправы — но только лишь до даты начала проката фильма (26 октября). «Я дал слово, что до выхода фильма он может быть совершенно спокоен: я буду с ним разговаривать только на уровне слов, — пообещал боксер, ставший режиссером. — А после приеду и поговорю по-мужски: это не только можно, но и нужно! Мужчина должен отвечать за свои действия».

Осторожно: видео содержит сцены жестокости

Причиной ненависти к Учителю, по словам Алиева, стало то, что Учитель оскорбил Николая II, которого он очень сильно любит. По его словам, именно в этом причина непонимания и расхождения со многими соотечественниками.

«У Вас нет любви к царю как к человеку, а мы любим его как родного!» — подчеркнул Алиев. — Вы же не дадите в обиде любимого человека — маму, отца, девушка — если их будут оскорблять на улице. А Учитель оболгал человека, который дорог огромному количеству людей.

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Алиев объяснил ситуацию на житейском примере: «Почему толерантность должна быть только к тем, кто хочет смотреть этот фильм? Почему нет терпимости к тем, кто не хочет выхода этого фильма? Им будет больно знать, что другие люди смотрят этот фильм. Когда в соседней квартире вашего родного человека поливают грязью, что вы делаете? Закрываете уши говорите: „Я не хочу об этом знать“. Или лучше все-таки постучать и сказать: „Не смейте оскорблять людей, которые мне дороги“?»

Между тем, создатель «Оболганного Государя» уверен, что «Матильда» не выйдет на широкий экран, и ему не придется «разговаривать с Учителем, как с манекеном». Это ему якобы открыл Господь. «Я сижу ночью и молюсь, — признался он „URA.RU“. — И мне Господь открывает, что будет завтра, послезавтра. Он мне открыл, что фильм не выйдет. Но для этого нужно что-то делать — я и делаю. Иначе будет революция. Я общался с силовиками — у них серьезное усиление: они ждут чего-то очень неприятного. Все связано. Только недалекие люди думают, что „Матильда“ — это всего лишь какой-то фильм. Это осознанная диверсия для раскола общества».

Премьера «Оболганного Государя» в Сети состоялась 8 октября. Сразу после премьеры Алиев вызвал Алексея Учителя на дуэль. По его плану, между ними должны были бы состояться дебаты, в ходе которых он надеялся переубедить Учителя и заставить его отказался от проката картины «Матильда».