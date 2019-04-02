Власти Ямала засекретили программу, которая грозит социальным взрывом

Количество оленей на Ямале хотят серьезно сократить, иначе они вымрут от голода Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На Ямале до сих пор не обнародована дорожная карта по развитию оленеводства, с помощью которой власти пытаются спасти ямальских кочевников от полного исчезновения. Программа эта была разработана и принята в работу еще в конце 2016 года, после вспышки в регионе сибирской язвы, убившей тысячи животных. Мероприятия программы рассчитаны до 2020 года, однако план действий власти региона до сих пор не раскрыли.

Необходимость спасать оленеводов обозначили ученые. Исследования показали, что олени опустошают ямальские пастбища быстрее, чем те успевают восстанавливаться. В скором времени это может привести к вымиранию животных от голода. Сейчас на Ямале обитает самое большое в мире поголовье оленей — более 730 тысяч животных.

Правительство региона за прошедшие годы неоднократно отчитывалось в публичных сообщениях о том, что мероприятия этой дорожной карты обсуждались на встречах с оленеводами в тундре. Суть программы коренным жителям севера доносил депутат Заксобрания региона Эдуард Яунгад. А с прошлого года пропагандой вместе с ним занимается его коллега по Заксобранию Степан Вануйто.

Деталей этих обсуждений в официальных сообщениях нет. Получить комментарии от депутатов не получилось. Они не отвечают на звонки. В правительстве Ямала с осени 2018 года рассказывают, что план подвергается доработкам и его пока не могут предоставить.

Инсайдеры в региональном правительстве рассказали, что суть мероприятий в том, чтобы сократить поголовье оленей в регионе почти вдвое. «На Ямале собираются создать такие условия, чтобы оленеводы перепрофилировались в фермеров, объединились в крестьянские хозяйства и ограничивали размер своего стада. Взамен они будут получать значительную господдержку. А те, кто останется простым частником и оставит себе большие многотысячные стада, лишатся большей части поддержки», — рассказывают инсайдеры.

В частности, уже реализуются пилотные проекты по переходу от кочевого к изгородному оленеводству. Планируется ввести норму по количеству оленей на одного члена семьи кочевников. Превышение нормы также будет лишать оленеводов многих мер поддержки.

По сообщениям инсайдеров, программа до сих пор не обнародована, поскольку ее положения уже вызвали негативную реакцию со стороны оленеводов, которые не захотят сокращать количество своих оленей. Ранее «URA.RU» уже рассказывало, что благосостояние оленеводов Ямала измерятся по количеству их оленей.