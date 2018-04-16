На Ямале начался эксперимент по сокращению поголовья оленей

16:35 16 апреля 2018 0

Число оленей на Ямале будут сокращать путем перехода на изгородное оленеводство Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На Ямале началась реализация плана по переходу от кочевого к изгородному оленеводству. Это еще один шаг на пути решения проблемы перевыпаса оленей на территории региона, который позволит сократить поголовье животных, рассказали «URA.RU» в Союзе оленеводов ЯНАО.

Бизнес-проекты по развитию загонного разведения оленей уже готовы для хозяйств «Илир» и «Сядэй-Яхинское». Исполнительный директор Союза оленеводов Тимур Акчурин пояснил, что пока это только эксперимент. Стада планируется создавать небольшие — около 500 голов. Процесс перехода может занять не один год. Сначала хозяйства будут переводить на смешанный вид оленеводства — весной и осенью оленей буду держать в загонах, а летом и осенью они будут кочевать по тундре. Постепенно планируется перейти полностью на изгородный вид хозяйства.

«Это удобно и с точки зрения вакцинации животных. Кроме того, на месте можно будет создавать небольшие производства, например, по выделке шкур. Это все потянет за собой создание новых рабочих мест, развитие этнотуризма и агротуризма», — рассказал Тимур Акчурин.

Сокращение поголовья и переход на изгородное оленеводство — это одна из мер по решению проблемы перевыпаса животных на территории Ямала. О необходимости этого заговорили ученые после вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году. Специалисты насчитали в регионе более 730 тысяч оленей. Это вдвое больше, чем могут прокормить ямальские пастбища. В итоге перевыпас животных может привести к оскудению кормовой базы и массовому вымиранию оленей от голода.